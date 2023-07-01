Судове засідання перенесли, воно має відбутися наступного тижня.

У суботу, 1 липня, Личаківський районний суд Львова не зміг обрати запобіжний захід народному депутату, якого підозрюють у шахрайстві, оскільки він не з'явився на засідання.

Засідання перенесли на наступний тиждень, йдеться на сайті львівського суду. "У звʼязку з неявкою на судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв", - зазначається у повідомленні.

30 червня у Личаківський райсуд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу, якого підозрюють у шахрайстві.

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Депутат Алєксєєв викритий на шахрайстві - що відомо

Раніше стало відомо, що викрито на шахрайстві народного обранця Сергія Алєксєєва з фракції "Євросолідарність" колишнього президента Петра Порошенка.

За відомостями правоохоронців, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини - йдеться про 50 тис. доларів. У Службі безпеки України повідомили, що за цю суму політик обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції.

Нардепу оголосили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах - це ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу нашої держави. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна. Повідомлялося, що прокурори проситимуть суд арештувати Алєксєєва з альтернативою застави у 10 млн гривень.

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