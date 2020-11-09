Заміщення населення в Криму після анексії - це "завдання, яке треба вирішувати".

Повернення анексованого Криму під контроль України може бути "легшим варіантом", ніж повернення окупованої частини Донбасу,

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков у інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", - сказав Резніков.

При цьому він зазначив, що заміщення населення в Криму після анексії - це "завдання, яке треба вирішувати".

"Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи", - додав міністр.

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За даними пресслужби Офісу генерального прокурора України, за час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч осіб. Водночас здійснюється активне заселення півострова росіянами.

У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій України звернули увагу на те, що до початку анексії населення в Севастополі становило 400 тисяч осіб. У відомстві вважають, що більшість новоприбулих - російські військові, і наполягають, що йдеться про навмисне заміщення населення міста.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: Олександр Топчій