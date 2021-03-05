Водночас майже 70% українців переконані, що країна рухається в неправильному напрямку.

Рейтинг довіри українців до політиків очолює президент України Володимир Зеленський.

Читайте такожКравчук заявив, що Україна має бути в НАТО, а думка Росії не грає жодної ролі (відео)Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня.

Згідно з результатами опитування, 69% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% – у правильному, 9% – не визначилися. У порівнянні з початком лютого ситуація не змінилася.

Також зазначається, що рейтинг довіри до політиків очолює Зеленський, якому довіряють 43% опитаних, не довіряють – 55%.

Лідеру всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 28%, не довіряють – 70%.

Лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%.

Співголові фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Голові політичної ради партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 70%, не знають його – 12%.

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.

Міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють 32%, не знають його – 54%.

Громадському діячеві Сергію Стерненку довіряють 10%, не довіряють – 26%, не знають його – 58%.

***Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров