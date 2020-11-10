Разом з тим 20% українців вважають, що держава не здатна подолати існуючі проблеми.

Понад 65% громадян вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Згідно з даними опитування, 17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Крім того, 19,5% опитаних вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, а 50% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі.

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Водночас 20,3% опитаних вважають, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми. Решта - 10,2% - не визначилися з відповіддю.

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила дослідження методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку», що реалізується Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

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Автор: Надя Пришляк