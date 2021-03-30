Прем'єр доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ відпрацювати механізми, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії.

Читайте такожПроробляються різні рішення: в МЗС розповіли про ситуацію з "паспортами вакцинації" для подорожейЯк повідомила прес-служба уряду, про це прем'єр-міністр заявив під час онлайн-наради.

«Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом», - зазначив Шмигаль.

Під час наради він доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

За словами віце-прем’єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до такої роботи, і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

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Автор: Леся Лещенко