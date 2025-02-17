Зеленський прилетить у Саудівську Аравію в день переговорів Росії та США, - Sky News

Вважається, що візит Зеленського заплановано ще до анонсу переговорного процесу між американськими та російськими дипломатами.

Президент України Володимир Зеленський збирається полетіти до Саудівської Аравії у вівторок ввечері, коли відбуватимуться переговори США та Росії щодо завершення війни. Втім, український лідер не планує зустрічатися з російськими чиновниками, пише Sky News.

За даними видання, Зеленський може прибути у Саудівську Аравію ввечері 18 лютого. Це відбувається в той момент, коли дипломати США та Росії готуються провести переговори щодо України в Ер-Ріяді. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо будуть очолювати делегації.

"Вважається, що поїздка Зеленського була запланована ще до анонсу американсько-російських переговорів", - зазначає видання.

Відео дня

Незрозуміло, чи зустрінеться Зеленський з кимось із делегації США.

Переговори у Саудівській Аравії

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія має намір стати посередником у переговорах США та Росії щодо завершення війни та встановлення миру в Україні.

За даними ЗМІ, у Саудівській Аравії найближчими днями обговорять можливий майбутній саміт за участю президентів США, РФ і України - Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Високопоставлені чиновники адміністрації США прямують до Саудівської Аравії, де мають розпочати мирні переговори з представниками РФ.

Водночас Зеленський наголосив, що представники України у Саудівській Аравії не братимуть участі у зустрічі делегацій США і Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: