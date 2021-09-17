Найбільше довіряють місцевій владі, США та прагнуть до інтеграції в НАТО на заході України, а найбільше люблять Росію та Китай на сході.

Найбільше впевнені у правильності розвитку свого міста жителі Хмельницького, а найменше - жителі Полтави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у сьомому всеукраїнському муніципальному опитуванні, проведеному соціологічною групою "Рейтинг".

Слід зазначити, що мешканці обласних центрів набагато більш перспективно оцінюють розвиток власного міста, ніж розвиток країни в цілому: на першому місці тут Хмельницький – 75% опитаних мешканців цього міста вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку, тоді як справи в країні позитивно оцінюють лише 26%. Приблизно такі ж показники у Вінниці та Чернігові. Найменш оптимістичні щодо перспектив власного міста мешканці Чернівців та Полтави, де лише 30 та 24% відповідно вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку. Характерно, що найбільш песимістично оцінюють перспективи розвитку держави в Сєвєродонецьку – 16% та Маріуполі – 18%. В той же час рейтинг розвитку міста в Маріуполі досить високий – 65%, а в Сєвєродонецьку низький – 30%.

Читайте такожБільшість громадян назвали демократію найбільш бажаним устроєм для України - опитуванняТакож соціологи опитали людей, чи задоволені вони сферою послуг у своєму місті. За шкалою від 1, що означає жахливо, до 5, що означає відмінно, найвищий показник у Вінниці – 3,6. Схожі показники також у Луцьку, Івано-Франківську, Чернігові, Хмельницькому та Маріуполі. Найбільш незадоволені якістю сфери послуг у Херсоні – 2,7 та Миколаєві й Чернівцях – 2,8.

Щодо рівня схвалення діяльності місцевої влади, то найбільш прихильно до мера та міської ради ставляться у Хмельницькому. До мера довіра складає 87%, до міської ради – 76%. Близькі до цього показники також у Чернігові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці та Маріуполі. Найменше довіряють меру і міській раді у Сєвєродонецьку – по 25%. Також низький рівень до обох інституцій у Полтаві - 28% до мера і 27% до міськради. У Києві меру довіряють 50% опитаних, а міськраді – 40%.

Окрім того, в соцдослідженні представлено сукупний результат для всіх обласних центрів щодо схвалення діяльності інституцій. Найвищу довіру – 62% мають волонтери. Також досить високі показники у церкви та армії – по 40%, до сусідських об’єднань – 38% і громадських організацій – 37%. Найбільший негативний баланс оцінок в розрізі схвалюю - не схвалюю у Верховної Ради - мінус 47%, в уряду – мінус 45%. Президент має також негативний баланс схвалення – мінус 10%.

Стосовно підтримки вступу України до НАТО, то сукупний результат по обласних центрах складає 51%, в порівнянні з 2015 роком він збільшився на 4%. Найбільше вступ до НАТО підтримують на заході України, де рівень підтримки сягає 85% у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях, а найменше - в Донецькій та Луганській областях – від 15 до 25%. Також невисокий показник у Харківській та Одеській областях – 26-35%.

Дуже схожі показники стосовно підтримки вступу України до ЄС. Показник по Україні 56%, характерно, що у 2016 році він був вищим – 63%. Лідерство тут утримують також західні області, де євроінтеграцію підтримують до 90%, аналогічний показник також і у Вінницькій області. Найменше інтегруватися з ЄС хочуть в Донецькій та Луганській областях. Там рівень підтримки не перевищує 30%.

Також соціологи поцікавилися ставленням до інших країн. Зокрема, тепло ставляться до Росії в Донецькій області понад 61% опитаних. Також високий показник в Луганській області – понад 51% і в Запорізькій, Харківській та Одеській, де тепло ставляться до країни-агресора від 41 до 50% опитаних. Найменше прихильників Росії на заході України – від 11 до 20%.

Дзеркальна ситуація із ставленням до США, Канади та Євросоюзу. Найбільш тепло до цих країн та ЄС ставляться на заході, а найбільш прохолодно – в Донецькій та Луганській областях. Цікаво, що до Китаю також найбільш приязне ставлення у мешканців Донеччини, де кожен другий ставиться до цієї країни з теплотою, а найбільш прохолодно на заході країни.

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, включно з Маріуполем та Сєвєродонецьком. Було опитано 19196 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

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Автор: Дмитро Хилюк