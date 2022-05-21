У Португалії хочуть дочекатися звіту Єврокомісії щодо заявки України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявляє, що необхідно створити умови, аби вступ України до Європейського Союзу став реальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кошта сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він відзначив, що Україна зробила абсолютно чіткий вибір на користь Європи.

"Ми з величезними надіями очікуємо звіту, який буде представлений Європейською комісією стосовно українських перспектив в Європейському Союзі. І цей звіт буде обговорений в червні", - заявив Кошта.

Він додав, що на зустрічі з Зеленським говорив про те, що Португалія буде надавати українському народу усю можливу допомогу, у тому ділитиметься власним досвідом набуття членства в ЄС.

Кошта висловив переконання, що усі європейці, зокрема португальці, розуміють, скільки Україна зробила для Європи, але треба дочекатися звіту стосовно заявки на вступ.

За його словами, Україна дуже швидко і якісно заповнила анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

"Навіть у таких складних воєнних умовах ми бачимо, як успішно працює український народ і український уряд. Тому, звичайно, буде робитися усе, щоби були необхідні рішення наприкінці червня", - наголосив Кошта.

Він додав, що на початку червня з України до Португалії має прибути технічна група, яка буде знайомитися з технічними деталями, яким чином Португалія набувала членства в ЄС.

"Вибір зроблений. Слід зробити ту роботу, яка необхідна для того, щоб це рішення було здійсненне, і щоб Україна стала частиною Європи. Зрозуміло, нам усім треба надавати Україні підтримку для того, щоб вона створила необхідні умови, аби це рішення стало реальним", - наголосив Кошта.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС було заповнення опитувальника. 8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала Зеленському такий опитувальник. Перша його частина містить політичні та економічні критерії, друга – оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Київ заповнив анкету і передав Єврокомісії.

Глави держав і урядів країн-членів ЄС розглянуть заявку України на зустрічі 23-24 червня у Брюсселі.

Зеленський сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС, швидше за все, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "Європейського політичного співтовариства", яке дозволить Україні та іншим країнам приєднається до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в Європейському Союзі символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - заявив Михайло Подоляк.

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