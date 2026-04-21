'Ми знаємо, чим усе закінчиться': Путін заговорив про фінал війни

Він назвав бойові дії "надзвичайно складною та небезпечною річчю".

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що у Москві вже нібито чітко розуміють фінал війни, проте публічно оголошувати ці плани він не збирається.

Як повідомляють російські ЗМІ, в ефірі радіо "Спутник" диктатор наголосив, що натомість РФ просто продовжуватиме реалізацію поставлених раніше цілей.

У розмові з Путіним один із військовослужбовців висловив переконання, що результат протистояння вже очевидний для всіх сторін, включаючи Україну.

"А те, що перемога буде за нами, ніхто не сумнівається. Я думаю, що і ворог уже теж", – сказав військовий.

Своєю чергою диктатор відповів ствердно.

"Ну так, там просто думають, як це все оформити", – видав він.

Водночас Путін визнав, що ситуація на фронті залишається важкою. Він назвав бойові дії "надзвичайно складною та небезпечною річчю".

"Ми знаємо, чим все закінчиться. Не будемо робити ніяких публічних заяв з цього приводу, а будемо просто реалізовувати й прагнути до тих цілей, які ми перед собою поставили. Упевнений, вони будуть досягнуті", – сказав президент країни-агресорки.

Мельник принизив Небензю в ООН

Раніше УНІАН писав, що Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу "проїхався" по делегації РФ. Звертаючись безпосередньо до представника РФ Василя Небензе, Мельник глумливо зауважив, що діяти вже пізно, використавши відому приказку.

"Пізно, Вася, пити боржомі", – сказав він.

Під час свого виступу політик наголосив, що нещодавнє скасування США санкцій щодо продажу російської нафти може принести Росії близько 10 мільярдів доларів лише за квітень, які підуть не на школи чи лікарні, а на фінансування війни Росії проти України, підкресливши, що цих грошей вистачить для виробництва до півмільйона "шахедів".

