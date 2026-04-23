'Путін винний': Зеленський пояснив, чому з диктатором не можна шукати компромісів

Якщо світ хоче зупинити Путіна, треба сказати йому, що він не правий, вважає президент.

Світові лідери мають поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, аби він припинив війну проти України. Пошук компромісів може не спрацювати.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CNN. Мова про таких політичних діячів, як президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.

Якщо світ хоче зупинити Путіна, треба сказати йому, що він не правий, додав Зеленський.

"Якщо ми почнемо якийсь діалог з Путіним, запитуючи: "Слухайте, ми повинні знайти для вас якийсь компроміс, і чи будете ви такі люб'язні?", я не впевнений, що це спрацює. Путін винний", – акцентував глава держави.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що правитель Росії Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Однак така зустріч може бути результативною лише на етапі остаточного узгодження домовленостей, додав Пєсков.

Що стосується ситуації на фронті, то російські загарбники збільшують активність на Купʼянському напрямку. Ворог намагається підійти до Купʼянська з двох сторін, розповів офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.

