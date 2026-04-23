Війна Росії проти України не випадкова, а свідома політика Кремля, - принц Гаррі

Війна почалася з порушення Росією зобов’язань за Будапештським меморандумом, переконаний принц Гаррі.

Повномасштабна війна Росії проти України, яка супроводжується масовими тортурами цивільного населення та воєнними злочинамии з боку росіян, є цілеспрямованою політикою вищого керівництва Росії, а не випадковістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це принц Гаррі, молодший син короля Великої Британії, герцог Сассекський сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

Як нагадав Гаррі, не так давно був час, коли багато хто через віру у перемогу демократії вважав, що "великий ідеологічний конфлікт у минулому". Утім, як зазначив Гаррі, історія нагадала усім про протилежне.

На переконання представника Британської монархії, сьогодні доводиться спостерігати не за кінцем боротьби, а її еволюцією. "Цей урок очевидний - демократія не неминуча, не самодостатня і не захищена від викликів. Її потрібно захищати активно, послідовно та колективно. І саме тому Україна має таке велике значення", - підкреслив Гаррі.

Він зазначив, що Україна обрала шлях заради свободи, гідності та демократичних цінностей, навіть посеред війни:

"Ми повинні чітко розуміти природу цієї війни. Це не випадковість, не непорозуміння і не неминучий "туман" конфлікту. Це продукт тривалої цілеспрямованої політики, спланованої, виконаної та провадженої на найвищому рівні. Це почалося з порушення Будапештського меморандуму".

Як нагадав принц, відповідно до цієї угоди Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на обов'язкові гарантії свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Ці гарантії не просто порушили. Ними знехтували. І коли зобов'язання такого масштабу порушуються, руйнування не зупиняються на кордонах України. Це б'є по довірі до кожної міжнародної гарантії, кожних зусиль щодо нерозповсюдження [ядерної зброї] та кожної обіцянки, даної між країнами", - вважає Гаррі.

При цьому, він зазначає, що наслідки є не лише стратегічними, а й глибоко людські, оскільки на окупованих територіях з'являється все більше документальних доказів системних воєнних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Будапештський меморандум "провалився", тепер Україна будує нову архітектуру безпеки.

Але у січні цього року Зеленський заявив, що наразі немає чіткої відповіді від провідних європейських партнерів на те, чи захистять вони Україну у разі повторного нападу Росії.

