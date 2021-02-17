Серед іншого приватні детективи можуть отримати право розшукувати боржників, зниклих людей чи майно, стежити за неповнолітніми.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про приватну детективну діяльність».

Як передає кореспондент УНІАН, за документ №3010, який унормовує приватну детективну діяльність, проголосували 334 народних депутати.

Законопроектом передбачено, що приватним детективом може бути фізична особа, яка:

має громадянство України,

має повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю «правоохоронна діяльність»,

володіє державною мовою,

має стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки,

пройшла відповідне навчання з метою зайняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про право займатися такою діяльністю.

За законопроектом, детективне агентство є юридичною особою, створеною у формі господарського товариства, одним із засновників (учасників) якого є приватний детектив і яке діє на підставі статуту. А загальний розмір частки засновників (учасників) детективного агентства, які не є приватними детективами, у статутному капіталі не може перевищувати 25%.

Читайте такожСтворювали порно з боржниками та шантажували: в Україні викрили банду колекторів (фото, відео)Особа, яка виявила бажання стати приватним детективом, має право звернутися до уповноваженого органу із заявою про видачу свідоцтва про право займатися приватною детективною діяльністю.

Уповноважений орган забезпечує ведення та є розпорядником єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної діяльності з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про осіб, які набули права на зайняття приватною детективною діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної діяльності організаційні форми діяльності.

У законопроекті визначені види приватних детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної діяльності, зокрема:

пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме,

спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних або осіб з інвалідністю на замовлення їхніх законних представників,

розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин,

пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань.

У законопроекті визначені права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, а також пропонується передбачити кримінальну відповідальність за незаконне розголошення детективної таємниці.

Зазначається, що умисне розголошення детективної таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння порушило права та інтереси іншої особи, може каратися штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 грн або громадськими роботами терміном до 240 годин, позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк до трьох років, виправними роботами на строк до двох років.

Законопроект передбачає, що приватні детективи не можуть бути допитані як свідки. При цьому винятком є ситуація, коли приватні детективи можуть бути звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, яка довірила їм ці відомості, у визначеному нею обсязі.

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Автор: Надя Пришляк