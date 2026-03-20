Фіцо пригрозив вжити 'подальших заходів' проти України через нафтопровід 'Дружба'

За словами політика, ЄС нібито не може змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію пошкодженого трубопроводу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може піти на нові заходи проти України у звʼязку з припиненням постачань російської нафти через трубопровід "Дружба". Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами Фіцо, під час свого виступу на засіданні Євроради він повідомив, що у Словаччині оголошено "надзвичайний стан у сфері нафтопостачання". Також він заявляв про "практичні труднощі, спричинені одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського про припинення постачання російської нафти".

Водночас Фіцо наголосив, що "Словаччина з Угорщиною мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не тільки нафтопроводом Дружба, а й морським шляхом". За його словами, ситуацію на паливному ринку сильно ускладнює й війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Відео дня

"Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт і якнайшвидше відновлення роботи", - зауважив політик.

Він додав, що Словаччина готова "вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати економічних збитків" країні.

Також Фіцо сказав, що "поставив питання, чи є це навмисною спробою остаточно відрізати Словаччину та Угорщину від поставок російської нафти".

"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення постачання російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою зміни нинішнього угорського уряду", - підкреслив він.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Раніше Reuters писав, що експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба". Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, "технічна робоча група" має допомогти "Нафтогазу" та його дочірній компанії "Укртранснафта" відновити трубопровід "відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів та стандартів безпеки, а також запобігти подальшим терористичним атакам".

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, коли російська нафта може знову потекти трубопроводом "Дружба". За його словами, це може статися вже через півтора місяця.

"Ремонтні роботи зі створення обхідного рішення близькі до завершення. Ми очікуємо, що протягом приблизно півтора місяця технічні можливості насосної станції "Броди" будуть відновлені. Це забезпечить повне відновлення потоків, звичайно, за умови відсутності будь-яких подальших атак з боку Росії", - сказав глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: