Парламент сьогодні вкотре продовжив чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленого у 2014 році.

Верховна Рада продовжила ще на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону про внесення зміни до ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 6342) проголосували 317 народних депутатів.

Даним законом продовжено дію раніше ухваленого закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2022 року.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін зазначив на засіданні парламенту, що "ми маємо прийняти це рішення для того, щоб переговорний процес, який триває в Тристоронній контактній групі, який триває на рівні Нормандського формату, був продовжений".

Він зазначив, що ці переговори "складні". За його словами, цей закон є "базою для продовження переговорного процесу".

Довідка УНІАН. 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.

Планувалося, що закон діятиме три роки. Потім його чинність щороку продовжували.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише після виконання всіх умов, викладених у статті 10 цього закону, зокрема після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Згідно з законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і "держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей".

Відповідно до закону, держава також гарантує право використання російської чи іншої мови "в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність".

Автор: Надя Пришляк