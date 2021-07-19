Парламент збирається обговорити спроби скасувати голосування щодо законопроектів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу ради правосуддя

У вівторок, 20 липня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання - на прохання президента Володимира Зеленського.

Про це "Радіо Свобода" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко:

Ми очікуємо, що воно відбудеться о 14 годині. Просити скликати засідання буде президент.

За його словами, головними темами майбутнього засідання будуть виключно внесені постанови про скасування результатів голосування за кількома законопроектами - переважно спрямованими на судову реформу:

«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського управління" (3711-д);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (№5068);

«Про внесення змін до статті 188-32 кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного Інспектора Вищої ради правосуддя» №5069);

«Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"» №3822).

Також Корнієнко звинуватив опозицію в спробі "застопорити" судову реформу.

Поновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Закон № 3711 був прийнятий Верховною Радою 29 червня - він передбачає, що ВККС складатиметься з 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. А право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Венеціанська комісія вже розглянула законопроект № 5068 і виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі вищої ради правосуддя.

Прийняття цих законів домагався особисто президент Володимир Зеленський.

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Автор: Станислав Кожемякин