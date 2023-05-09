Сьогодні вночі росіяни атакували Київ і Україну ракетами.

Ракетний атаку по Києву посол Британії в Україні перечікувала на підлозі в коридорі. Про це Мелінда Сіммонс розповіла у своєму Twitter.

"Ще одна нічна Російська атака на Україну. Увечері спала на підлозі в коридорі без вікон, тому не потрібно було нікуди переміщатися, коли прокинулася від шуму вибухів поблизу", - написала вона.

Пізніше вона додала, що після ракетної атаки вийшла подивитися на ранкове небо в Києві і опублікувала відповідний знімок.

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"Новий день. Ми все ще тут", - акцентувала Сіммонс на те, що британські дипломати залишаються в Києві.

Ракетна атака 9 травня - що відомо

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

Вибухи чули жителі Києва, однак пізніше стало відомо, що це робота української ППО. У КМВА повідомили, що росіяни випустили по Києву близько 15 ракет, всі їх вдалося збити, проте в Голосіївському районі через падіння уламків ракети сталося загоряння на території приватного домоволодіння.

Всього РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, 23 з яких знищила наша ППО. У Повітряних силах акцентували, що інформації про збиття "Кинджала" під час сьогоднішнього обстрілу немає.

Тим часом українців попередили, що сьогодні РФ може продовжити ракетний терор, адже 9 травня для окупантів - сакральна дата.

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