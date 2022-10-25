На думку президента, Україна і Британія наразі досягли найкращих відносин, але все одно ще мають потенціал для збільшення співпраці.

Президент України Володимир Зеленський запросив нового прем'єра Великої Британії Ріші Сунака відвідати Україну.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться", - зазначив він.

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На думку Зеленського, Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще має потенціал для того, щоб збільшити співпрацю та дати більше користі суспільствам обох країн.

"Запросив пана премʼєр-міністра відвідати Україну", - додав він.

Згодом у Twitter Зеленський написав, що розмова із Сунаком була "чудова", а під час неї лідери домовилися "написати нову главу українсько-британських" відносин.

"Проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку", - додав глава держави.

Новий прем'єр Великої Британії: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Ріші Сунак після зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ офіційно став прем'єр-міністром країни.

ЗМІ зазначають, що після завершення формальних процедур він став першим в історії британським прем'єром азійського походження, і першим, який став керівником уряду після зустрічі з новим королем.

20 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона обійняла цю посаду 6 вересня, після того як 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, а 20 жовтня подала у відставку.

У серпні колишній міністр фінансів Сунак був одним із фаворитів перегонів за місце прем'єра, яке звільнилося після відставки Джонсона. Однак переконати членів Консервативної партії тоді йому не вдалося - вони обрали Трасс.

Друга спроба отримати найвищу посаду у Британії виявилася вдалою для Сунака. Джонсон зняв свою кандидатуру. Суперником виявилася лише порівняно маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт, яка врешті також відмовилась від перегонів.

ЗМІ нагадують, що ще у липні Сунак пообіцяв підтримувати Україну та сказав, що його першим закордонним візитом як прем'єра буде поїздка до Києва.

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