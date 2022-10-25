Президент України Володимир Зеленський запросив нового прем'єра Великої Британії Ріші Сунака відвідати Україну.
Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться", - зазначив він.
На думку Зеленського, Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще має потенціал для того, щоб збільшити співпрацю та дати більше користі суспільствам обох країн.
"Запросив пана премʼєр-міністра відвідати Україну", - додав він.
Згодом у Twitter Зеленський написав, що розмова із Сунаком була "чудова", а під час неї лідери домовилися "написати нову главу українсько-британських" відносин.
"Проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку", - додав глава держави.
Новий прем'єр Великої Британії: що про нього відомо
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Ріші Сунак після зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ офіційно став прем'єр-міністром країни.
ЗМІ зазначають, що після завершення формальних процедур він став першим в історії британським прем'єром азійського походження, і першим, який став керівником уряду після зустрічі з новим королем.
20 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона обійняла цю посаду 6 вересня, після того як 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, а 20 жовтня подала у відставку.
У серпні колишній міністр фінансів Сунак був одним із фаворитів перегонів за місце прем'єра, яке звільнилося після відставки Джонсона. Однак переконати членів Консервативної партії тоді йому не вдалося - вони обрали Трасс.
Друга спроба отримати найвищу посаду у Британії виявилася вдалою для Сунака. Джонсон зняв свою кандидатуру. Суперником виявилася лише порівняно маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт, яка врешті також відмовилась від перегонів.
ЗМІ нагадують, що ще у липні Сунак пообіцяв підтримувати Україну та сказав, що його першим закордонним візитом як прем'єра буде поїздка до Києва.