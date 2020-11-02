Політолог попередив, що під загрозою може опинитися така критична галузь як вантажні та пасажирські перевезення.

РНБО необхідно відреагувати на загрозу гібридних впливів Росії на економіку України.

Про ризик попереджати політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

«В умовах загострення внутрішньополітичної боротьби в Україні посилюються, на жаль, і ризики російського гібридного втручання. Нам все ще не вдалося звільнитися від критичної залежності від російського імпорту у сфері ядерного палива. Більш того, ми стали більше залежати від поставок дизеля з РФ. Ну а останнє рішення Антимонопольного комітету призведе до того, що Росії можуть віддати український ринок залізничних коліс. В результаті під загрозою опиниться така критична галузь як вантажні та пасажирські перевезення. В один момент російські постачальники за вказівкою Кремля можуть паралізувати рух по українських залізничних артеріях, і тоді настане колапс не тільки в економіці, але і в суспільному житті», – вважає політолог.

На думку Володимира Фесенка, на загрозу має відреагувати РНБО.

«Думаю, що РНБО має відреагувати і на ризики гібридних впливів Росії на українську економіку, і на лобі російських постачальників. Необхідно вивести на світ п'яту колону, що працює проти української державності», – підкреслив він.

Нагадаємо, експерти оцінили ідею силового звільнення Донбасу, чи є можливість виконати запропоноване в РНБО.

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Автор: УНІАН