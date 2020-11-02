РНБО необхідно відреагувати на загрозу гібридних впливів Росії на економіку України.
Про ризик попереджати політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.
«В умовах загострення внутрішньополітичної боротьби в Україні посилюються, на жаль, і ризики російського гібридного втручання. Нам все ще не вдалося звільнитися від критичної залежності від російського імпорту у сфері ядерного палива. Більш того, ми стали більше залежати від поставок дизеля з РФ. Ну а останнє рішення Антимонопольного комітету призведе до того, що Росії можуть віддати український ринок залізничних коліс. В результаті під загрозою опиниться така критична галузь як вантажні та пасажирські перевезення. В один момент російські постачальники за вказівкою Кремля можуть паралізувати рух по українських залізничних артеріях, і тоді настане колапс не тільки в економіці, але і в суспільному житті», – вважає політолог.
На думку Володимира Фесенка, на загрозу має відреагувати РНБО.
«Думаю, що РНБО має відреагувати і на ризики гібридних впливів Росії на українську економіку, і на лобі російських постачальників. Необхідно вивести на світ п'яту колону, що працює проти української державності», – підкреслив він.
Нагадаємо, експерти оцінили ідею силового звільнення Донбасу, чи є можливість виконати запропоноване в РНБО.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram