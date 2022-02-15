Україна очікувала отримати пояснення зосередження військ РФ вдовж кордонів.

Росія не братиме участь у зустрічі ОБСЄ, скликаній Україною після ігнорування запиту про роз’яснення військової діяльності вдовж кордонів та в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, інформує РБК.

Від детальних коментарів з цього приводу Грушко відмовився. Вчора Головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого, орієнтовно о 16:00 за Києвом.

Що передувало

Напередодні Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.

На відповідь в РФ було 48 годин. Однак Україна так і не отримала жодних пояснень, тому МЗС ініціював зустріч з РФ в межах ОБСЄ.

Вчора в МЗС зазначили, що термінова зустріч з Росією та рештою країн-учасниць Віденського документа з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях може відбутися 15 лютого.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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