Придбав тварину депутат у 2017 році й відтепер публікує масу фото та відео з ним в соцмережах.

Депутат Харківської міськради від Партії «Опозиційна платформа – За життя» Саїд Джавід задекларував живого африканського лева. Вказується, що придбав він його у 2017 році, а ось вартість не уточнюється.

Читайте такожЗаступник голови КСУ задекларував власний храм, будинок та дві квартири у КиєвіПро це свідчать дані з електронної декларації депутата за минулий рік.

Декларація депутата Саїда Джавіда: майно

Згідно з декларацією, у депутата у власності в Харкові - три квартири площами 64,8 кв.м, 70,6 кв. м і 255,7 кв. м, житловий будинок (1043,4 кв. м) і паркомісце. Володіє він ще кількома нежитловими приміщеннями в Одесі (68,1 і 934,2 кв.м), а також орендує нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м в Харкові.

У дружини депутата у власності - земельна ділянка та житловий будинок у Харкові.

З 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який за декларацією йому не належить.

Декларація депутата Саїда Джавіда: гроші

Як дохід депутат вказав:

60 тисяч гривень - від надання в оренду майна,

288,9 тисячі гривень - від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс»,

228,9 тисячі гривень - від відчуження рухомого майна.

Саїд Джавід зберігає 2,5 мільйона гривень готівкою.

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Автор: Катерина Шварц