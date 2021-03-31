Депутат Харківської міськради від Партії «Опозиційна платформа – За життя» Саїд Джавід задекларував живого африканського лева. Вказується, що придбав він його у 2017 році, а ось вартість не уточнюється.
Читайте такожЗаступник голови КСУ задекларував власний храм, будинок та дві квартири у КиєвіПро це свідчать дані з електронної декларації депутата за минулий рік.
Декларація депутата Саїда Джавіда: майно
Згідно з декларацією, у депутата у власності в Харкові - три квартири площами 64,8 кв.м, 70,6 кв. м і 255,7 кв. м, житловий будинок (1043,4 кв. м) і паркомісце. Володіє він ще кількома нежитловими приміщеннями в Одесі (68,1 і 934,2 кв.м), а також орендує нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м в Харкові.
У дружини депутата у власності - земельна ділянка та житловий будинок у Харкові.
З 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який за декларацією йому не належить.
Декларація депутата Саїда Джавіда: гроші
Як дохід депутат вказав:
- 60 тисяч гривень - від надання в оренду майна,
- 288,9 тисячі гривень - від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс»,
- 228,9 тисячі гривень - від відчуження рухомого майна.
Саїд Джавід зберігає 2,5 мільйона гривень готівкою.
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