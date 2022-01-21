Підставою для оскарження повноважень є порушення статті 3 Статуту Ради Європи.

Представники України, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Польщі оскаржать повноваження російської делегації РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи. Для оскарження є "суттєві підстави".

Про це член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко розповів у коментарі Deutsche Welle.

За словами Гончаренка, повноваження делегації Держдуми РФ оскаржать під час відкриття зимової сесії Асамблеї, яка стартує в Страсбурзі в понеділок, 24 січня.

Згідно з процедурою ПАРЄ, підставою для оскарження повноважень однієї з делегацій є порушення статті 3 Статуту Ради Європи, в якій зазначено, що кожна держава-член ПАРЄ "обов'язково повинна визнавати принцип верховенства права" і гарантувати основні права людини всім особам, "які перебувають під його юрисдикцією".

Для прийняття рішення необхідно, щоб ініціативу підтримали мінімум 30 депутатів з п'яти делегацій.

"Я впевнений, що ми зберемо цю кількість і що оскаржити повноваження делегації РФ нам вдасться", - заявив Гончаренко.

Читайте такожЗустріч Лаврова і Блінкена у Женеві: про що говорилиУ разі, якщо пропозицію підтримають, то цим займеться відповідний комітет ПАРЄ, який підготує доповідь і резолюцію з рекомендаціями Асамблеї ратифікувати або не ратифікувати повноваження делегації РФ. При цьому саму Доповідь винесуть на загальне голосування.

Скандал з РФ через вакцинацію

Всесвітня організація охорони здоров'я відклала схвалення "супутника V", заявивши про невідповідність техніки виробництва вакцини.

На осінній сесії ПАРЄ щепленим від коронавірусу вакциною "Супутник V" делегатам Росії заборонили залишати готель, окрім як для поїздки на засідання ПАРЄ.

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