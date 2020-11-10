Олександр Озеров

У зв’язку зі стрімким поширенням серед населення коронавірусної хвороби, влада всіляко намагається припинити пандемію, запроваджуючи безпрецедентні заходи. Відтак 6 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла закон №3891. Цей документ запроваджує адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 255 грн за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Прийнятим законом статтю 44-3 КУпАП доповнено частиною 2. Раніше саме за частиною 1 цієї статті притягались до адміністративної відповідальності громадяни на рівні з суб’єктами господарювання за порушення правил щодо дотримання карантину. Водночас сума штрафу за цією частиною сягає від 17000 до 34000 гривень.

Законом №3891 також розширено коло службових осіб, які мають право складати адміністративні протоколи. З моменту набрання чинності такі протоколи можуть складати не лише співробітники поліції, а й органи охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічної служби. При цьому, розгляд таких протоколів документ відносить до компетенції органів поліції, санітарно-епідеміологічної служби, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, а не суду, як було раніше.

Тобто наразі значно спрощено процедуру розгляду, що може дозволити притягувати порушника до адміністративної відповідальності безпосередньо на місці.

Це дійсно може стимулювати людей носити маски. Але спрацювати це могло б, якщо сума штрафу була б дещо більшою, або розмір такого штрафу прямо залежав від доходу порушника. Тоді б українці ставилися до карантинних обмежень більш відповідально. Наразі ж суми штрафів є невиправданими з точки зору саме порушень маскового режиму.

Тобто наразі значно спрощено процедуру розгляду, що може дозволити притягувати порушника до адміністративної відповідальності безпосередньо на місці

По-перше, слід нагадати, що з весни, у більшості випадків при розгляді справ про вчинення такого адміністративного правопорушення, судами або взагалі закривались провадження за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, або порушники звільнялись від адміністративної відповідальності за малозначністю, суди лише обмежувались усним попередженням.

Чого вартий лишень випадок у київському Гідропарку, коли значні сили поліцейських були залучені для складення адміністративного протоколу на спортсмена який під час карантину перебував у цьому громадському місці без маски. Попри те, що справа тягнулася півроку, суд, врешті, її закрив. При цьому суддя констатував відсутність в діях чоловіка події і складу адміністративного правопорушення.

В іншому випадку, який також є в ЄРДР, суд взяв до уваги пояснення особи, що притягалась до адміністративної відповідальності, яка пояснила неналежне перебування маски на підборідді її великими розмірами, у зв’язку з чим вона спала з носа. Жінку звільнено від відповідальності за малозначністю.

По-друге, новелою закону №3891 є можливість використання саморобних масок, проте жодним нормативним документом не врегульовано, за якими критеріями можливо таку маску ідентифікувати. Наприклад, чи є натягнута на обличчя шапка з вирізами для очей саморобною маскою, а, найголовніше, чи може така маска захистити від коронавірусної хвороби.

Олександр Озеров, адвокат юридичної компанії «Investment Service Ukraine»

Читайте всі матеріали автора

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram