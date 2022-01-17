"Слуги народу" заявили, що п'ятий президент просто хоче уникнути відповідальності.

У партії "Слуга народу" заявили, що п'ятий президент Петро Порошенко влаштував "штучний скандал". Політика звинуватили в спробі "спровокувати громадянське протистояння".

Відповідну заяву розповсюдила спікер партії Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі

"Сьогодні екс-президент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, щоб цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, необхідні за законом", - йдеться в повідомленні.

У партії заявили, що Порошенко хоче уникнути відповідальності, та звинуватили в розколі суспільства, хоча нещодавно закликав до єдності.

"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок Старої політики. Але у нас немає ілюзій, і ми не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться", - зазначено в заяві.

Читайте такожПорошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді (онлайн-трансляція)При цьому членів партії "Європейська солідарність" закликали переконати Порошенка припинити політизувати судовий процес. П'ятого президента порівняли з Віктором Медведчуком.

"Прикро, але інший підозрюваний у "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості в собі і витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко", - заявили в"слузі народу".

Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко є одним з фігурантів справи.

Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенко.

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