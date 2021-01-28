Міністерство не надавало свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому її власник має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ, який підтверджує, що він законно вивіз цю ікону з території України.

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує вивчати інформацію про походження ікони, подарованої російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову в Боснії та Герцеговині, і готове направити фахівців для проведення очної експертизи артефакту.

Про це повідомила прес-служба відомства.

“Потрібно встановити атрибуцію, чітко визначити іконописну школу, час виготовлення цієї ікони. Якщо боснійська сторона не готова передати в Україну для експертизи цю ікону, то тоді ми вимагаємо доступу українських фахівців на територію Боснії і Герцеговини”, - зазначила заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Вона також підкреслила, що інформація, яка зараз фігурує в пресі, зокрема про 300-річний вік ікони і про те, що вона вивезена з Луганська, поки не підтверджена.

“У нас є попередня експертиза Національного художнього музею, яка відносить цю ікону до періоду початку XX ст. А питання, звідки саме вивезений цей артефакт, зараз вивчають правоохоронні органи в рамках відкритого кримінального провадження”, - додала Фоменко.

Заступник міністра також зазначила, що МКІП не надавало свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому її власник має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ, який підтверджує, що він законно з території України вивіз цю ікону.

Скандал із подарованою Лаврову українською іконою: що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2020 року стало відомо, що член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону.

У Посольстві України в Боснії і Герцеговині вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому, у XVIII столітті, і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики проаналізували оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі і встановили, що це "печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї". За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

Україна залучила Інтерпол для встановлення обставин переміщення до Боснії подарованої Лаврову української ікони.

Додік назвав умову для повернення ікони Україні - він стверджує, що Україна має довести, що здійснювала пошуки ікони до того, як він її подарував главі МЗС РФ.

Своєю чергою, в МЗС України заявили, що не сприймають умов і ультиматумів Додіка.

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Автор: Леся Лещенко