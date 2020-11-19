Посли країн "Великої сімки" та Євросоюзу повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу необхідність чесного та прозорого відбору нових суддів Конституційного суду та пообіцяв їм залишити Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося під час відеозустрічі Зеленського з послами.

«Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КС», - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що перед українською владою стоїть стратегічне завдання – реформа судової системи.

«Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз – найкращий час для реалізації судової реформи», – сказав Глава держави.

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Він розповів, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи при Офісі президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також наразі проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

Посли G7 та ЄС наголосили, що підтримують зусилля президента для реалізації судової реформи, яка є ключовим чинником для переходу України на новий рівень євроінтеграції.

Також дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України.

Президент наголосив, що визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

«Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді», – заявив Президент.

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Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков зазначив, що законопроект №4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Костянтин Гончаров