Експерт прокоментувала рішення Окружного суду Гааги

Росія більше не матиме можливості заплутувати суд у Нідерландах "альтернативними версіями" катастрофи малайзійського "Боїнга" MH17 на Донбасі. Це відкриває шлях до нових західних санкцій проти РФ.

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Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка з міжнародних питань Ганна Шелест, коментуючи рішення окружного суду Гааги, який відхилив прохання російських адвокатів щодо вивчення альтернативних версій катастрофи.

"Неможливо називати те, що зараз відбувається, суто кримінальним провадженням. Ми прекрасно розуміємо, що це буде мати наслідки і політичні… На основі певних висновків накладалися санкції проти і окремих громадян, і РФ загалом. Тому в будь-якому разі є вкрай важливими рішення, які будуть прийматися в цьому суді, щоб потім їх використовувати в інших міжнародних інстанціях і в діалозі з іншими партнерами, особливо в санкційній політиці", - розповіла експертка.

Шелест пояснила, чому сьогоднішні рішення нідерландського суду є дуже важливими: "РФ з першого дня розпочала тактику заплутування. Вони вкидали в простір як вустами своїх дипломатів, міністрів, так і через Twitter, через ботів, різноманітні шалені версії і постійно намагалися відвернути увагу від реальних фактів. Це робилося і щоб заплутати слідство, тому що слідство зобов'язано було деякі з них розслідувати, а також це було зроблено для того, щоб не було в населення довіри до офіційного розслідування, тому що конспірологічні теорії завжди краще спрацьовують".

Як пояснила експертка, в даному випадку суд визнав, що "ці альтернативні пропозиції, які російські адвокати пропонували, не будуть розслідуватися, тому що не мають під собою підстав". Це додає ваги тим аргументам, які представлені офіційною комісією, яка розслідувала справу протягом останніх років.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 202 року Окружний суд Гааги відхилив прохання захисників одного з підозрюваних у збитті малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 Олега Пулатова розслідувати альтернативні сценарії катастрофи літака.

Катастрофа МН17: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з підозрюваних у судових слуханнях участі не бере.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії добивають "визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Андрій Василюк