Разом з тим лише близько 7% респондентів вказали, що долучалися до участі у громадській діяльності.

Третина українців охоче бере участь у житті своїх громад.

Читайте такожЗеленському та Кличку українці довіряють найбільше – опитуванняПро це свідчать результати опитування, оприлюднені Фондом "Демократичні ініціативи", що проводилось взимку 2020-2021 років.

«Українці охоче беруть участь у житті своїх громад – про це повідомила третина (33%) опитаних. 7,4% респондентів регулярно відвідують збори та інші публічні заходи свого будинку, вулиці чи району. Водночас дві третини зазначили, що не мають ні часу (33,3%), ні зацікавлення (31,7%) брати участь у таких активностях», - сказано у прес-релізі за результатами опитування.

Тим не менше, як показало опитування, українці можуть об’єднуватися та піклуватися про себе без залучення влади. Серед основних заходів із самоорганізації респонденти називають благоустрій двору свого будинку (48,7%) або місцевого парку (26,4%), а також організацію заходів з відпочинку чи дозвілля (25,8%).

Як виявилось, загалом українці добре обізнані про те, як вони можуть брати участь у житті своїх громад. Найбільше вони знають про можливості брати участь у мирних зібраннях з конкретних питань - 74,6%; створення будинкового, вуличного чи квартального комітету або участь у їх роботі -70,6% та скарги до місцевої влади з інфраструктурних питань особисто, телефоном або за допомогою онлайн-платформ – 73,1% опитаних.

Згідно з даними опитування, більшість респондентів також знають, як повідомити про випадки корупції у прокуратуру чи поліцію (63,3%), про процес подання офіційних інформаційних запитів до державних органів (60,4%) та ініціювання та підписання електронних петицій до органів місцевої та державної влади (59,1%).

Однак, як показало опитування, показники безпосередньої участі у громадській діяльності значно нижчі - лише 6,8% респондентів вказали, що долучалися до мирних зібрань чи акцій, тоді як 8% взяли участь у створенні чи роботі будинкового, вуличного або квартального комітету.

Також результати дослідження продемонстрували низьку залученість громадян до діяльності громадських організацій. Лише 4% респондентів сказали, що брали активну участь в діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС) протягом останнього року, ще 13% вказали, що зрідка долучалися до заходів громадських організацій. Подібно до участі у житті громади, брак часу (38,3%) та відсутність інтересу (42,7%) є основними перешкодами для участі в діяльності громадських організацій.

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 – січні 2021 року. Дані зібрані за допомогою інтерв’ю, що проводилися серед жителів України віком від 18 років особисто у помешканнях респондентів. Було опитано 2040 осіб - представників дорослого населення України (за винятком Криму та непідконтрольних уряду України регіонів Донецької та Луганської областей). Похибка вибірки становить 2,2%.

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Автор: Інна Андаліцька