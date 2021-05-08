Голови трьох країн Євросоюзу підписали декларацію про європейську перспективу України.

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України. Таким чином, Латвія стала третьою країною, готовою підтримати вступ України до ЄС.

Про це в суботу, 8 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, декларація, підписана сьогодні за результатами онлайн-розмови Зеленського та Левітса, закріплює домовленості стосовно того, що Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському Союзі, коли та буде готова її подати.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", - розповів заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

Він додав, що на сьогодні це вже третя така декларація з державою - членом ЄС. У березні Україна підписала документ з президентом Литви, а тиждень тому Зеленський під час свого візиту до Польщі підписав декларацію з президентом Польщі.

Читайте такожУ Білому домі викреслили зі стенограми слова про підтримку членства України в НАТО"Тобто Україна здобуває все більше й більше підтримки держав - членів Євросоюзу щодо своєї перспективи членства в ЄС. Адже маємо пам'ятати, що рішення щодо членства в ЄС ухвалюватимуть лідери держав - членів Євросоюзу, спираючись на волю своїх громадян", - зазначив Жовква.

За його словами, в багатьох країнах - членах ЄС доволі великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.

Окрім того, президенти України та Латвії під час розмови також говорили про питання деокупації Криму.

"Кримська платформа - це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа - дуже важливий політичний засіб для цього", - цитує Егілса Левітса Офіс президента України.

Вступ України до Європейського союзу

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Автор: Катерина Комолова