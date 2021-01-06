Суддю КС, за словами Сліденка, можна лише звільнити, а не відсторонити.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький буде продовжувати ходити на роботу і виконувати свої обов'язки ‒ незважаючи на указ президента Володимира Зеленського про його відсторонення.

Про це заявив суддя КС Ігор Сліденко у коментарі "П'ятому каналу".

Читайте такожКонституційний суд може працювати і без відстороненого Тупицького – представник президентаВін зазначив, що під час закритого засідання суддів Конституційного суду, яке відбулося 5 січня, не йшлося про відсторонення від виконання своїх повноважень глави КС Олександра Тупицького, тому той продовжує виконувати свою роботу.

Питання суду Сліденко назвав політизованим, зазначивши, що довкола нього "штучно нагнітається стан істерії".

"Ні Конституція, ні законодавство України не передбачає такого інституту, як відсторонення судді Конституційного суду. Суддю КС можна тільки звільнити з його посади", - заявив суддя.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на 2 місяці. Після цього у КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня Правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького. Своєю чергою в Офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.

5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву, в якій висловили занепокоєність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України".

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Автор: Аліна Вишневська