Колишній комісар федерального уряду Німеччини з питань контролю озброєнь Рольф Нікель похвалив екс-канцлера ФРН Ангелу Меркель за її намагання врегулювати конфлікт на Донбасі у 2014-15 роках шляхом мирних переговорів.
Нікель в інтерв’ю Der Spiegel заявив, що Меркель виграла час для України, щоб ЗСУ переозброїлися і стали міцнішими.
"Німецький уряд намагався стримати конфлікт, який загрожував перерости у велику війну. А українське керівництво чітко дало зрозуміти, що не готове до війни. Йому треба було дати час, щоб підготуватися до неї", - сказав колишній німецький урядовець.
Він також зазначив, що німецька влада не очікувала від Володимира Путіна "газового шантажу".
"Путін може записати до свого успіху той факт, що економічна співпраця між Німеччиною і Росією наповнила його військову скарбничку, яка сьогодні допомагає гарантувати, що санкції не матимуть того ефекту, який ми собі уявляли", - додав Нікель.
Нікель не відкидає варіант з війною НАТО і Росії у майбутньому.
"Це станеться не сьогодні і не завтра, але багато чого залежатиме від того, як завершиться війна. Якщо Україна програє, то небезпека прямої військової конфронтації між Росією і Заходом зросте", - сказав він.
Ангела Меркель і російське вторгнення в Україну
Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн раніше звинуватила Меркель у сприянні Путіну розпочати повномасштабну війну.
Сама Меркель вважає, що, попри війну в Україні, її політика щодо Росії була правильною.