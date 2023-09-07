На думку колишнього посадовця, Меркель хотіла виграти час на переозброєння української армії.

Колишній комісар федерального уряду Німеччини з питань контролю озброєнь Рольф Нікель похвалив екс-канцлера ФРН Ангелу Меркель за її намагання врегулювати конфлікт на Донбасі у 2014-15 роках шляхом мирних переговорів.

Нікель в інтерв’ю Der Spiegel заявив, що Меркель виграла час для України, щоб ЗСУ переозброїлися і стали міцнішими.

"Німецький уряд намагався стримати конфлікт, який загрожував перерости у велику війну. А українське керівництво чітко дало зрозуміти, що не готове до війни. Йому треба було дати час, щоб підготуватися до неї", - сказав колишній німецький урядовець.

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Він також зазначив, що німецька влада не очікувала від Володимира Путіна "газового шантажу".

"Путін може записати до свого успіху той факт, що економічна співпраця між Німеччиною і Росією наповнила його військову скарбничку, яка сьогодні допомагає гарантувати, що санкції не матимуть того ефекту, який ми собі уявляли", - додав Нікель.

Нікель не відкидає варіант з війною НАТО і Росії у майбутньому.

"Це станеться не сьогодні і не завтра, але багато чого залежатиме від того, як завершиться війна. Якщо Україна програє, то небезпека прямої військової конфронтації між Росією і Заходом зросте", - сказав він.

Ангела Меркель і російське вторгнення в Україну

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн раніше звинуватила Меркель у сприянні Путіну розпочати повномасштабну війну.

Сама Меркель вважає, що, попри війну в Україні, її політика щодо Росії була правильною.

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