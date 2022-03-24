Колективний Захід нібито штовхає Росію до руйнування її політичної системи.

Помічник президента Росії Володимир Мединський, який бере участь у переговорах з Україною, заявив, що "на кону сьогодні саме існування Росії".

Про це пише пропагандистське агентство РИА Новости.

Колективний Захід нібито штовхає Росію до руйнування її політичної системи.

Те, що сьогодні відбувається в світі, "це найбільший виклик в історії, і нам треба діяти згідно з цим викликом", продовжив Мединський.

А директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін стверджує, що російські окупаційні війська нібито перебувають "на передовій боротьби з тоталітарно-ліберальними режимами", підтримуваними Заходом.

Згідно з концепцією національної безпеки Росії, влада РФ може вдатися до використання ядерної зброї, якщо буде загроза існуванню державі.

Це ж 22 березня повторив у розмові з американськими журналістами спікер Путіна Дмитро Пєсков.

"Ядерна" риторика РФ помітно почастішала після провалу "спецоперації" в Україні. На сьогодні російські війська відтіснені українськими захисниками ще до 55 км від Києва.

Розвідані підтверджують, що противник зіткнувся з нестачею їжі, проблемами логістики і великими втратами живої сили в Україні. Це спонукає Путіна шукати підтримки за кордоном - в тому числі робити запит про допомогу в КНР і Сирії.

Вашингтон наразі не бачить ознак підготовки росіянами до застосування ядерної зброї. Але в Білому домі вже створили комісію з розробки заходів у відповідь, якщо РФ використає зброю масового знищення в Україні.

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