Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні.

Нову набережну на річці Стугна, яку було відкрито у День міста Василькова, назвуть ім'ям британського прем'єра Бориса Джонсона.

Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович.

"Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK", - зазначила мер.

Вона також подякувала Джонсону за підтримку нашої держави у війні з Росією.

"Саме Борис Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Джонсон виступив у Раді та пообіцяв Україні нову військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: