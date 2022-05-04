Нову набережну на річці Стугна, яку було відкрито у День міста Василькова, назвуть ім'ям британського прем'єра Бориса Джонсона.
Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович.
"Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK", - зазначила мер.
Вона також подякувала Джонсону за підтримку нашої держави у війні з Росією.
"Саме Борис Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника", - підкреслила вона.
Нагадаємо, Джонсон виступив у Раді та пообіцяв Україні нову військову допомогу.