Радник глави ОП вказав на те, що президенти України і США під час нещодавньої розмови узгодили позиції з цілого ряду актуальних питань.

На майбутній зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності і безпеки нашої країни.

Про це кореспонденту УНІАН заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Безперечно, зустріч президентів двох великих країн, які мають суттєвий вплив на глобальний порядок, є вкрай важливою для розуміння головного. Чого в цьому глобальному порядку денному буде більше: агресивного експансіонізму у будь-якій формі, що його сповідує РФ. Чи все ж модерністських підходів, які підвищують технологічну конкурентоспроможність країни, що їх сповідують США", - заявив він.

За словами Подоляка, необхідно обов'язково враховувати, в чому полягає ключовий сенс саміту США і Росії.

"Для американської сторони це, перш за все, спроба визначити - чи можна все ж встановити якісь непорушні правила для передбачуваних відносин з керівництвом РФ, і чи можна повернути повагу до міжнародного права, яке було підірване за останнє десятиліття. Підірвано, до речі, істотно саме російськими ініціативами. Тому як результат саміту на глобальному рівні потрібно очікувати саме це - або вдасться досягнути більшої передбачуваності міжнародних відносин, або не вдасться. І хаос продовжиться", - наголосив радник керівника ОП.

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Подоляк зазначив, що для України, звісно, абсолютно вигідно, щоб міжнародне право шанувалося, і щоб ніхто з глобальних суб'єктів не збільшував нестабільність у світі.

"За європейським порядком денним, яка включає в себе зокрема й проблематику нашого приєднання до НАТО і фіналізацію добудови "Північного потоку-2" - у нас є стійка впевненість в тому, що американська сторона під час обговорення тем, пов'язаних з Україною, буде на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності і безпеки України. Це вже безумовний факт", - сказав він.

Радник керівника ОП також вказав на те, що президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден під час нещодавньої особистої розмови чітко і недвозначно скоординували позиції наших держав з цілого ряду актуальних безпекових питань.

"Комунікація з усіма нашими партнерами базується на ключовому принципі: будь-які дієві рішення у всіх чутливих для нас питаннях можуть прийматися лише з урахуванням наших національних інтересів. І це принципова позиція Володимира Олександровича (Зеленського - УНІАН)", - резюмував Подоляк.

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Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві.

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Байден зазначив, що друзі, партнери і союзники США дивляться на світ під тим самим кутом зору, що й Сполучені Штати. "Ми єдині в реагуванні на виклики Росії в питаннях європейської безпеки, починаючи від її агресії в Україні", - сказав Байден. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть рішуче захищати демократичні цінності й власні національні інтереси.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

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Автор: Костянтин Гончаров