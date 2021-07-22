Подоляк зазначив, що керівництво Росії вирішило скористатися інструментом скарги в ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі можливість не виконувати рішення ЄСПЛ.

В Офісі президента України відреагували на подану Російською Федерацією скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини, назвавши її еталоном цинізму без юридичної перспективи й практичного сенсу, крім пропагандистського.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, Подоляк зазначив, що керівництво Росії вирішило скористатися інструментом скарги в ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі можливість не виконувати рішення ЄСПЛ. "Якщо хтось шукав еталон цинізму, то ось його надано Російською Федерацією", - підкреслив він.

Крім того, радник голови ОП зазначив, що у цій скарги немає юридичної перспективи і практичного сенсу, крім чисто пропагандистського - з кожної "праски" в РФ і на окупованих Росією територіях віщатимуть, що ЄСПЛ нібито не працює.

Читайте такожУкраїна хоче сильніших формулювань щодо своєї безпеки в угоді про "Північний потік-2" – МЗСПодоляк наголосив, що Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розв'язаних Росією, - це суперечило б і здоровому глузду, і визнаним міжнародно юридичним позиціям.

Крім того, за його словами, Росія як держава, що контролює окуповані території України, несе повну відповідальність за ситуацію на цих територіях. "За всі порушення прав людини, злочини і розграбування економічного потенціалу цих територій - доведеться нести відповідальність", - заявив він.

Подоляк додав, що в обґрунтуванні скарги, поданої Росією в ЄСПЛ, вказується також, що Північно-Кримський канал є нібито основним джерелом прісної води для жителів Кримського півострова. "Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в російській Генпрокуратурі так і не змогли зрозуміти, які ж джерела прісної води в Криму - основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції", - сказав він.

Радник керівника ОП вважає абсолютно цинічним і абсурдним також вимогу забезпечувальних заходів за цією скаргою Росії. "Якщо Росія відмовляється виконувати рішення ЄСПЛ навіть після того, як вони винесені і є безсумнівними, то як ця ж Росія може розраховувати на вигідне для себе рішення ще навіть до того, як розглянуто саму скаргу? Зверніть увагу - саме цим інструментом часто користуються рейдери. Вони прописують вимогу забезпечувальних заходів за позовом так, щоб можна було, ще до розгляду позову по суті, отримати рішення, заради якого позов і затівали. Напевно, ще ніхто й ніколи не намагався використовувати ЄСПЛ заради такої рейдерської схеми", - резюмував він.

Скарга Росії до ЄСПЛ: що відомо

22 липня РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України по 10 групам звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили в загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжній території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" в результаті незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

Росія в березні 2014 роки після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

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Автор: Костянтин Гончаров