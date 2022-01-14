На цьогорічному саміті в Мадриді Україна сподівається почути конкретні терміни та конкретну інформацію про своє членство в Альянсі.

Україна цілком готова та спроможна бути членом НАТО.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю Atlantic Counsil.

На його думку, наразі вже час мати дуже чесну та прозору розмову про перспективи України в НАТО.

"Я думаю, що під час цієї війни та під час усієї історії розмов про НАТО Україна показала своїми принципами та позиціями, що ми цілком готові та спроможні бути членами НАТО", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що на цьогорічному саміті в Мадриді Україна сподівається почути абсолютно конкретні терміни та конкретну інформацію про це, адже "сьогодні це питання життя та смерті для нашої країни".

Керівник ОП додав, що Україна вітає санкції партнерів проти Росії, однак підкреслив, що ескалація конфлікту на Донбасі призведе до "великої війни, адже більшість українців готові боротися проти агресора".

Читайте такожГенсек НАТО розповів про кроки Альянсу у разі нового нападу Росії на УкраїнуЯк повідомляв УНІАН, саміт голів держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відбудеться в Іспанії 29-30 червня 2022 року.

Очікується, що на саміті країни-члени НАТО підтвердять рішення про майбутнє членство України в Альянсі.

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

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