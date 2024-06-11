Домовленості стосуватимуться оборони, енергетики, соціального життя, будівництва житла, постачання медичного обладнання.

Україна розраховує отримати домовленості на мільярди євро за результатами цьогорічної Конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference 2024). Про заявив президент Володимир Зеленський заявив під час церемонії відкриття заходу сьогодні в Берліні.

"На початку цього року, коли ми домовлялися з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я просив про те, щоб це стало максимально практичним і конкретним. Щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а з угодами, які стануть економічним зростанням для наших країн і новою силою для наших громад – України та Німеччини. Я радий, що саме такий характер конференції був забезпечений", – зазначив глава держави.

Він поінформував, що зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, і на рівні компаній готуються до укладення сотні угод.

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"Також тут присутні і наші друзі з країн-партнерів, і не лише з Європи. Із цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони – щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї; і для нашої енергетики – для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики; і для нашого соціального життя – і це стосується, зокрема, освіти в громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання", – наголосив Зеленський.

Міжнародна допомога

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Кошти виділять уже наприкінці цього місяця, заявила глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн на Конференції з відновлення України в Берліні. Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що ще 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні для допомоги Україні в липні.

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