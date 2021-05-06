Зеленський відзначив збільшення обсягів військової та фінансової допомоги Україні з боку США.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном питання про укладення у майбутньому "дуже серйозної" двосторонньої угоди між Україною та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з Блінкеном прес-конференції в Києві. (Трансляція і переклад промов на брифінгу забезпечувалися Офісом президента України у Facebook).

"Що стосується питання військової підтримки та фінансової і технічної підтримки з боку США України. По-перше – вона відбувається. Я хочу подякувати двопартійній підтримці США", - сказав Зеленський.

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При цьому він відзначив збільшення обсягів військової та фінансової допомоги Україні з боку США.

"Окремо ми обговорили формат фундаментальної підтримки. Ми говорили про питання Альянсу і питання ймовірної двосторонньої дуже серйозної угоди, але це питання майбутнього, і зараз дуже зарано говорити про деталі", - додав президент.

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Автор: Костянтин Гончаров