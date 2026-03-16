Українські дрони не менше, ніж дипломати, зміцнили позиції Києва на переговорах, – Тимочко

Незважаючи на перерву в публічній частині переговорного процесу, самі переговори фактично не припинялися.

Українські безпілотники за останні кілька тижнів значно вплинули на позиції Києва на міжнародній переговорній арені. Їхній внесок у посилення переговорних аргументів України можна порівняти з роботою дипломатів, заявив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі "Українського Радіо".

За його словами, більш чіткі зміни в ході тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією можуть початися вже після першого місяця війни в Ірані. Тимочко зазначив, що попри паузу в публічній частині переговорного процесу, самі переговори фактично не припинялися.

Відповідаючи на запитання, чиї позиції за останні тижні посилилися, експерт зазначив, що на даний момент перевага на боці України.

Відео дня

"Українські дрони зробили дуже багато – можливо, не менше, ніж дипломати – для зміцнення наших позицій на переговорній арені", – підкреслив він.

На його думку, зміст переговорів може поступово змінюватися з урахуванням розвитку ситуації на Близькому Сході. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв про план військових дій терміном на 3-4 тижні.

"Минуло вже два тижні війни навколо Ірану, тому наближається момент, коли буде надано публічну оцінку тому, що відбувається. Це неминуче вплине і на переговорний процес", – пояснив Тимочко.

За його словами, важливим завданням залишається утримання досягнутого рівня тиску на супротивника. При цьому Тимочко звернув увагу на роздратування Трампа, який знову заявив, що президент Володимир Путін нібито готовий підписати угоду, тоді як Україна, за його словами, "упирається". Експерт вважає, що такі заяви можуть бути скоріше проявом емоційної реакції з боку американського лідера.

Він також припустив, що в переговорному процесі можуть з'явитися нові учасники, а самі сторони – Росія і США – поки що займають вичікувальну позицію, спостерігаючи за розвитком війни на Близькому Сході.

Позиція Трампа і Путіна щодо тристоронніх переговорів

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що президент України Володимир Зеленський є "складнішим" партнером для переговорів, ніж російський лідер Володимир Путін.

При цьому Путін раніше неодноразово висував умови завершення війни, які фактично передбачають капітуляцію України і не можуть бути прийняті Києвом. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Краматорська.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 9 березня провів "дуже хорошу розмову" з російським лідером Володимиром Путіним. Як пише Reuters, під час розмови вони обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Тим часом наступна тристороння зустріч переговорних делегацій України, США та Росії може відбутися в середині наступного тижня, точна дата та місце поки що не оголошуються.

У свою чергу 14 березня Зеленський заявив журналістам, що ініціатива перенести переговори на наступний тиждень виходила від американської сторони. Крім того, США запропонували провести зустріч на своїй території. Україна готова взяти участь у переговорах у Сполучених Штатах, однак російська сторона поки що не підтвердила готовність до такої локації.

Вас також можуть зацікавити новини: