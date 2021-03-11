В групі компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка прокоментували заяву колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо нібито затягування справи НАБУ проти акціонера компанії: переслідування компанії за абсурдними звинуваченнями вже призвело до звільнення 13000 людей, закриття 37 підприємств і 1,5-мільярдним втратам для бюджету, а сам Рябошапка тепер боїться згадувати прізвище головного обвинувачуваного - Олександра Писарука.

Про це "Укрлендфармінг" пише заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії, повідомляють "Українські новини".

Так вчора колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв’ю виданню "Бабель" заявив, що новий генпрокурор "блокує провадження щодо колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка". Колишній чиновник заявляє, що його наступниця ніби не дає НАБУ довести справу проти акціонера "Укрлендфармінгу" до вироку. "Саме з благословення пана Рябошапки його заступник Віталій Касько з порушенням вимог КПК і процесуальних термінів підписав незаконну постанову і відновив давно розслідувану кількома правоохоронними органами і закриту рішеннями судів справу. Справу, яка не може бути доведена до обвинуваченого вироку саме за абсурдністю обвинувачень і явною замовністю", - зазначають в одному з найбільших українських агрохолдингів.

"Ця заява пана Рябошапки викликає здивування ще й тому, що ця справа була відкрита в першу чергу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, але пан Рябошапка про це соромиться згадувати. Адже він напряму заявляє, що хоче повернутися в крісло генпрокурора і розраховує на підтримку Заходу. А обвинувачення проти Писарука, колишнього співробітника МВФ, банкіра з репутацією в західних ділових і урядових колах, обвинувачення, які НАБУ з подачі Рябошапки так і не спромоглося довести, є тим незручним моментом, який експрокурор усіляко намагається обійти у бажанні повернутися до раніше займаної посади, - йдеться у заяві. - Незаконно відновлена правою рукою Рябошапки паном Каськом справа, яку ні Рябошапка, ні сам Касько навіть не читали, також розвалюється: Олександра Писарука за 1,5 роки так званого "слідства" працівники НАБУ допитали аж один раз, і не отримавши жодних підтверджень підозрам у цій сфабрикованій справі, втратили будь-який інтерес до цього розслідування".

На думку компанії, Руслан Рябошапка свідомо не згадує прізвище Писарука у цій справі, а натомість згадує тільки прізвище Бахматюка, тому що намагається прикрити подібними заявами власні процесуальні помилки. “Натомість Руслан Рябошапка на пару з директором НАБУ Артемом Ситником може похвалитись знищенням 13 000 робочих місць компанії "Укрлендфармінг", акціонером якої є Олег Бахматюк. Може похвалитись повністю зупиненим виробництвом на 37 підприємствах. Може похвалитись втратами для бюджету, який тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Може похвалитись закритими фермами, в тому числі - унікальними племінними виробництвами. Може похвалитись закритими птахофабриками. Може похвалитись падінням ВВП через скорочення виробництва. Може похвалитись стрімким зростанням цін на харчові продукти внаслідок своїх незаконних дій".

Нагадаємо, що справа проти Олександра Писарука і акціонера "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка була відкрита через обвинувачення у нібито нецільовому використанні коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки офіційних експертиз, перевірок Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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Автор: УНІАН