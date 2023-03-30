Коли прийде час для дипломатії, в України мають бути найсильніші позиції, кажуть в Держдепі.

Попри підготовку трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна та ордера МКС на його арешт, у Державному департаменті США не втрачають віру у дипломатичний шлях припинення війни в Україні. Однак наразі у Вашингтоні не бачать бажання російської сторони вивести війська і сісти за стіл переговорів.

"У нього є шанс сьогодні покласти край цій війні, вивести війська з України та припинити війну. Це цілком в його руках. Він це може зробити сьогодні, якби він цього захотів. Але ми всі прекрасно бачимо, що він цього не хоче. Він продовжує посилювати агресію проти України. Так що міжнародне співтовариство спільно працює над тим, щоб дати Україні те, що необхідно, щоб захистити себе", – заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в інтерв’ю "Радіо Свобода", говорячи про те, чи є можливість побачити російського президента Володимира Путіна не на лаві підсудних, а за столом переговорів.

Коментуючи власну репліку про те, що дипломатія – це найкращий спосіб вирішення конфлікту, яка пролунала 23 лютого 2022 року, Калан зазначила, що зараз дипломатія все ж не на часі.

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"Завжди має місце дипломатія. Я як дипломат вірю в те, щоб нам потрібна дипломатія. Але дипломатія має і свій час. Хотілося б, щоб Путін сидів за дипломатичним столом і продемонстрував, що він дійсно хоче розмовляти мовою дипломатії. Але ми бачимо, що він продовжує свою агресію проти України. І він не готовий. США зосереджені наразі на тому, щоб надати Україні все можливе, щоб в України були хороші позиції на полі бою, щоб Україна могла захистити себе і свою територію, щоб потім, коли прийде час, сісти за дипломатичним столом, щоб в України були найсильніші позиції", – наголосила вона.

Притягнення Путіна до відповідальності - що треба знати

В січня Європарламент та Парламентська асамблея Ради Європи підтримали резолюції, що закликають до створення трибуналу з метою притягнення до відповідальності вище керівництво Росії, зокрема, Путіна, за злочини та агресію проти українців.

На кінець березня відомо, що 33 країни працюють над створенням трибунали для росіян. У Страсбурзі вже пройшла їхня перша зустріч.

Вашингтон також підтримує створення спеціального трибуналу для переслідування росіян за злочин агресії проти України. Однак США не бачать перспектив створення міжнародної інституції за підтримки ООН з цією метою, і підтримують ідею створення гібридного суду, що базуватиметься на судовій системі України та передбачати залучення іноземних прокурорів, суддів тощо.

Також раніше цього місяця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна за підозрою у депортації українських дітей до Росії. Відповідне рішення зобов’язує 123 країни, що ратифікували Римський статут, заарештувати російського диктатора в разі його появи на їхній території.

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