Такі дії схожі на російську кампанію з дискредитації західних вакцин, відзначають у фракції.

Фракція "Слуга Народу" заявила, що вислови колишнього президента та народного депутата України Петра Порошенка щодо вакцини від COVID-19 ускладнюють загальноєвропейські зусилля з боротьби з коронавірусом і ставлять під загрозу життя людей.

Читайте також"Займалися суто пропагандою": Данілов про закриття "медведчуківських" каналівПро це йдеться у заяві на сайті партії.

У повідомленні вказується, що поширення неправдивої інформації про індійську вакцину загрожує національній безпеці і ставить під загрозу життя мільйонів українців.

Такі дії схожі на російську кампанію з дискредитації західних вакцин, відзначають у фракції.

"Масштабна дезінформаційна кампанія проти вакцини, яку розпочав Петро Порошенко, та яку ведуть його партійці, за своїм змістом є схожою на російську кампанію з дискредитації західних вакцин. Він намагається дискредитувати владу, збільшити недовіру українців до вакцини, і це найнебезпечніше з усього, що його команда робила останні роки, бо безпосередньо стосується життя мільйонів людей в Україні", - йдеться у заяві.

Вони відзначили, що безпечність вакцини AstraZeneca (CoviShield) підтвердили науковці і мільйони людей, які вже вакцинувалися.

"Нею вакцинувався Президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і навіть Далай-лама. Натомість деякі українські політики продовжують і далі брехати про її «небезпечність». До того ж посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс засвідчила якість виробленої в Індії вакцини, Канада офіційно дозволила використовувати Covishield, а уряд країни замовив два мільйони доз цієї вакцини", - підкреслили у фракції.

Коментар Порошенка про вакцину CoviShield

1 березня на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та депутатських груп Порошенко розкритикував дії нинішньої української влади з протидії пандемії коронавірусної інфекції.

Порошенко сказав, що українські лікарі відмовляються від щеплень проти коронавірусу.

"На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав із вуст лікаря, який перебуває у відчаї, - бо г***о привезли. І на сьогоднішній день ніхто не знає, привезли це через корупцію чи профнепридатність", - заявив Порошенко.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував "непарламентський вислів" колишнього президента та народного депутата України Петра Порошенка щодо вакцини від COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновська