ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу через відсутність кворуму.

Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенком сьогодні прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії.

Читайте також"Слуги народу" влаштували "допит" членам ОВК на ПрикарпаттіЗокрема, нардепи прийшли, аби «з’ясувати, чому робота комісії заблокована четверту добу». Втім, пояснення членів ОВК закінчувалися криками й перебиваннями, передає glavcom.ua.

ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу через відсутність кворуму. Тому Центрвиборчком замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній. Проте ОВК так і не відновила роботу.

Опісля безрезультатного візиту, Тищенко пообіцяв, що «перегони відбудуться прозорі, чесні й демократичні» й пішов на вулицю, де тим часом відбувається масштабне протистояння представників Василя Вірастюка й Олександра Шевченка.

«Ми приїхали до народу, як народні депутати. Ми відбудовуємо разом із вами державу. Ми відбудовуємо дороги, ми приймаємо такі закони, які дадуть можливість відчувати себе у своїй країні щасливими», – сказав Тищенко.

Виступ нардепа супроводжувався криками «Ганьба!» і «Брехун».

Також Тищенко запропонував присутнім «гору» їжі. Голодних людей пригощали бутербродами зі шпротами.

Вибори у 87-м окрузі Івано-Франківської області

11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, Вірастюк є лідером перегонів. На другому місці - представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

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Автор: Іван Бойко