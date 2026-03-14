Ющенко написав відкритого листа Орбану: той відповів

Ющенко та Орбан особисто знайомі з кінця 1990-х років, коли обидва очолювали уряди своїх країн.

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому закликав того "зупинитися" і "повернутися до світла".

У листі, розміщенному у Фейсбук, Ющенко зокрема апелював до часів свого прем’єрства, коли Орбан теж вперше очолив уряд Угорщини.

"Тоді ми разом вірили, що свобода – це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту. ​Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор?" – йдеться у листі.

Ющенко акцентував, що Україна захищає не лише власну землю, але й спокій всієї Європи, включно з Угорщиною. Третій президент України також нагадав, що справжня політика – це про цінності, а не про вигоду.

"Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта. ​Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія – суворий суддя. Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди", – написав Ющенко.

Відповідь Орбана

Угорський прем’єр написав власного відкритого листа у відповідь, опублікувавши його на своїй сторінці в соцмережі X.

Так, Орбан зокрема зробив екскурс в історію, де розповів як угорський народ боровся за свободу протягом віків.

"Будь ласка, попередьте свого президента: руки геть від свободи угорців. Будь ласка, переконайте свого президента не шантажувати мою країну та не погрожувати її лідерам. Угорці – вільний народ. Ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас чи диктувати нам умови", – написав він.

Угорський прем’єр також згадав, що на початку повномасштабного російського вторгнення Угорщина надала притулок українським біженцям.

"Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна не закінчилася фатальним ослабленням Української держави, і щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби", – додав Орбан.

Політика Орбана: останні новини

Як писав УНІАН, згідно з розслідуванням угорських журналістів, українських інкасаторів затримали в Угорщині через відмову працювати з другом Орбана. З початку повномасштабної війни інкасаторські перевезення між австрійським банком Raiffeisen та Україною здійснювала компанія, що належить Іштвану Гаранчі – близькому другові прем'єр-міністра Віктора Орбана. Коли ж минулого тижня Raiffeisen вперше скористався послугами інкасаторів "Ощадбанку" замість угорської компанії, українські інкасатори були затримані, а гроші вилучені.

Також ми розповідали, що цього тижня Орбан без згоди Києва відправив в Україну угорську урядову делегацію, щоб перевірити стан нафтогону "Дружба", пошкодженого росіянами. Під час відеодзвінка Орбан закликав делегацію бути ввічливою з українською стороною та показати, що угорці намагалися вирішити проблему, а українці не пішли на зустріч.

