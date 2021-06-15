Новоспечений депутат розповів, що в їдальні парламенту ще не був і свою перемогу на виборах ще не святкував.

Народний депутат України Василь Вірастюк прокоментував свій перший день в парламенті та складення присяги під вигуки «Ганьба!»

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він назвав свій перший у парламенті «доволі незвичним».

«Це ні для кого не секрет, що я в новій сфері для себе. Тому потрібно зрозуміти, що і як працює. Навіть ті ж кнопки, куди вставляти картку, це все мені мої колеги пояснили», - сказав Вірастюк.

Читайте такожДепутат ОПЗЖ захистив кандидатську з такими ж фальсифікаціями, що й у Киви (відео)Стосовно вигуків «Ганьба!» деяких парламентаріїв під час складення ним присяги, новоспечений депутат пожартував, що сподівався на голосніші вигуки.

«Щодо вигуків наших колег по сесійній залі, вони були, так. Але я сподівався, що буде набагато голосніше... Я, принаймні, так налаштовувався. Якось вони дуже швидко заспокоїлися", - зазначив депутат і додав, що у спорті звик до гучних вигуків, які його «куражать».

Вірастюк також розповів, що хотів би стати членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, оскільки йому знайома відповідна тематика. Зокрема, він залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації ветеранів.

Говорячи про свої перші кроки в парламенті, розробку ним законопроектів, Вірастюк зауважив, що «скоріш за все, буде тематика саме ветеранська».

«У нас відсутня взагалі така галузь як спортивна реабілітація. Це хотілося б налагодити в Україні», - сказав він і додав, що необхідно створити хоча б один такий реабілітаційний центр.

За словами Вірастюка, в їдальні парламенту ще не був і свою перемогу на виборах ще не святкував.

Сьогодні, 15 червня, Вірастюк під оплески і вигуки «Ганьба» склав присягу народного депутата України. Під час зачитування присяги Вірастюком депутати фракції «Слуга народу» стояли і оплесками вітали його.

Що передувало

28 березня у 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбулись довибори до Верховної Ради.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від "Слуги народу" Вірастюка на цих виборах. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним. Переможцем став Вірастюк.

23 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання Вірастюка обраним депутатом.

26 травня ЦВК оскаржила це рішення.

5 червня Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

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Автор: Тетяна Поляковська