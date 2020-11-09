Як заявив глава української делегації в контактній групі, це відбудеться, якщо думка Києва буде ігноруватися.

Голова української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що особисто має намір наполягати на пошуку нового міжнародного майданчика для переговорів, якщо думка Києва в рамках Мінського процесу буде ігноруватися.

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Ми пропонуємо конкретні кроки, а якщо нас будуть водити за ніс з того боку, будуть шукати тільки передумови ці кроки зупинити, тоді треба закривати Мінський процес і шукати інші форми впливу. Я заявляю, що докладу всіх зусиль, щоб переконати своїх, щоб шукати нові формати в міжнародному співтоваристві, і ми будемо їх шукати, тому що для нас світ - головне", - сказав Кравчук.

Разом з тим Кравчук підкреслив, що про таку можливу ініціативу він говорить від себе, а не від імені українського президента.

"У Мінську ми поки бачимо суцільні звинувачення української сторони, що ми все робимо не так. Я з цим погодитися не можу", - сказав він, додавши, що "потрібно слухати один одного, а не звинувачувати".

Компроміс, за його словами, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про первинну передачу контролю на кордоні та виведенням незаконних збройних формувань з Донбасу, після чого Рада буде приймати закон про особливості виборів на Донбасі.

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"А то поки нам пропонують прийняти тільки закон про вибори. Все. Решта що хочу, то і ворочу. Але тоді Донбас - це Україна чи ні? Ми спробуємо почути, що вони хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі говорити нема про що", - зазначив Кравчук.

За його словами, своє бачення послідовності кроків з врегулювання на Донбасі, яка відрізняється від тієї, що закріплена в "Мінську-2", Україна передала на розгляд ОБСЄ і готова обговорювати підсумковий документ в контактній групі.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Олександр Топчій