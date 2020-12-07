Росія не бачить альтернативності Мінським угодам.

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в якій підтвердив свою готовність продовжувати роботу в «нормандському форматі».

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Підтверджено намір продовжити спільну роботу в "нормандському форматі", в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - йдеться в повідомленні.

Обговорюючи війну на Донбасі, як повідомляє прес-служба Путіна, сторони прийшли до висновку, що нібито «дотримується перемир'я, введене відповідно до підписаних в липні в рамках Контактної групи "Заходами щодо посилення режиму припинення вогню"».

"Разом з тим висловлена заклопотаність у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень «нормандської четвірки», прийнятих рік тому на саміті в Парижі», - повідомили в Кремлі.

Росія не бачить альтернативності Мінським угодам.

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Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

За результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, в якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Також вони заохочують ТКГ сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених".

Лідери "нормандської четвірки" підтримують досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках ТКГ про нові пункти пропуску через лінію розмежування.

Крім того, сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках "нормандського формату" і ТКГ щодо всіх правових аспектів закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

9 листопада віце-прем’єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі минулого року.

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Автор: УНІАН