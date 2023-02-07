Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму повідомлено про підозру.

Компанії дружини колишнього народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, фінансували Росгвардію та міністерство внутрішніх справ Росії.

"Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

При цьому зазначається, що саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки силовиків в окупованому Криму. В СБУ зазначають, що ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова.

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"Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків та зборів". Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше ніж 50 млн у гривневому еквіваленті", - повідомляє українська спецслужба.

Зазначається, що для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів - для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.

В СБУ зазначають, що під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за частиною 3 статті 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" Кримінального кодексу України.

В СБУ зазначають, що наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

"Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

Заборона ОПЗЖ та справи Медведчука - що відомо

13 січня Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Цих осіб позбавлено депутатських мандатів у зв’язку з припиненням їхнього громадянства України відповідним указом президента Володимира Зеленського.

11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Козак перебуває у розшуку.

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