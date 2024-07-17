Там зазначили, що Росії ніхто не погрожував, "ні до вторгнення в Україну 2014 року, ні до повномасштабного вторгнення 2022 року".

США підтримуватимуть Україну "всіма можливими способами" в її прагненні визначати своє майбутнє.

Про це заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Голос Америки. "Ми вважаємо, що Україна має бути в авангарді будь-якої дипломатії, спрямованої на припинення війни, тому що саме ця країна є жертвою агресії. Це їхня територія окупована, їхніх людей вбивають у війні, яку вони не починали, але від якої страждають уже фактично 10 років", - заявив дипломат.

Представник Держдепу назвав "неправомірною точкою зору" висловлювання Лаврова про те, що політичне і дипломатичне врегулювання війни в Україні "повинно супроводжуватися конкретними кроками зі зняття загроз Російській Федерації, які походять із західного, євро-атлантичного напрямку".

Відео дня

Він зазначив, що Росії ніхто не погрожував, "ні до вторгнення в Україну 2014 року, ні до повномасштабного вторгнення 2022 року". Він висловив думку, що РФ "бачить загрозу в тому, що на її кордонах функціонує демократія".

"Військової загрози не було. Ніхто не погрожував захопити російську територію, тому ми відкидаємо таку точку зору і продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над остаточним завершенням цього конфлікту справедливим миром - не просто миром, а справедливим і міцним миром", - запевнив представник Держдепу.

Міллер висловив сподівання, що Китай як стратегічний партнер росіян зможе зіграти "більш продуктивну роль" у припиненні війни.

"Це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто - жертвою. Коли ми напряму спілкувалися з китайським урядом, ішлося не просто про досягнення миру заради миру, а про досягнення миру, який був би справедливим і міцним", - констатував дипломат.

США та Україна

У Держдепартаменті обговорюють із Києвом можливість зняття обмежень на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території РФ, повідомив нещодавно заступник помічника Держсекретаря США Кріс Сміт.

Вас також можуть зацікавити новини: