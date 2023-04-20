Це перший візит генсека Альянсу за час повномасштабної війни в Україні.

Під час свого візиту до України в четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав не тільки Київ, а й постраждалу від російської агресії Бучу. Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

"Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу", – написав Федорук.

Він також повідомив, що на знак вдячності подарував генсеку Альянсу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль.

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"Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати нашу землю", – нагадав мер.

Візит Столтенберга до України 20 квітня

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Тут він, зокрема, віддав шану полеглим українським солдатам на Михайлівській площі в центрі Києва та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави наголосив, що перший візит Столтенберга до України за час повномасштабної війни Київ трактує як "знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень".

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