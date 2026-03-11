'Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера': Зеленський про неминучий трагічний фінал РФ

За його словами, росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку промивати мізки суспільству.

Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора Володимира Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером, та висловив переконання, що на РФ чекає трагічний кінець. Цей уривок зі своєї розмови з Кейліном Робертсоном, глава держави опублікував у своєму telegram.

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що на різних культурних платформах - навіть під час фестивалів дитячої анімації - росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство.

Відео дня

"Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - підкреслив президент.

Очікування від США

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається, що США не підуть на поступки Росії й не зніматимуть з неї санкцій. За словами Зеленського, стратегія не тільки України, а й всього цивілізованого світу в тому, щоб Росія фінансово страждала, бо вона використовує гроші на війну, на виробництво зброї, тому це правильна стратегія для всіх - економічно не підтримувати Росію. При цьому він наголосив на недопустимості таких кроків щодо країни-агресора, бо тоді інші країни розумітимуть, що можуть розпочинати війну проти своїх сусідів.

